Valentino Rossi o Marquez: Dovizioso dice la sua

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso in un'intervista ad As ha confrontato i due piloti più titolati della MotoGp, Valentino Rossi e Marc Marquez, quindici Mondiali complessivi in bacheca.

"Non ho corso contro Valentino quando vinceva costantemente e non posso dire che Marquez sia il più forte. Poi è sbagliato fare confronti in epoche diverse. Marc al momento è il più completo, ma non ho vissuto il miglior Rossi e non posso giudicare".

DesmoDovi non si sente più sotto l'ombra di Valentino in Italia: "Valentino è Valentino e sarà sempre così giustamente, ma ora è diverso, ho vinto l’amore e il rispetto della gente in Italia. Ora le persone mi vedono con occhi diversi e questa per me è una grande vittoria a livello personale, non sportiva".

Dovizioso ha poi rivelato di essere stato molto vicino alla Honda: "Andare in HRC ha pro e contro. Vai su una moto veloce, ma nel box di Marc. C’è mancato poco che fossi io il compagno di Marquez.Ma sono da anni in Ducati e se penso a dove eravamo all’inizio e dove siamo ora è grandioso, abbiamo avuto una grande evoluzione".

SPORTAL.IT | 29-08-2018 09:50