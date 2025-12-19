Valentino Rossi “ossessionato” da Marquez: l’accusa arriva dalla Spagna. Marc annuncia il ritorno, Bagnaia promette scintille

Le vicende di casa Ducati (e non solo) finiscono ancora una volta nel mirino dei media spagnoli che accusano il “Dottore” di fare di tutto per impedire a Marquez di vincere il decimo titolo Mondiale

La stagione 2026 della MotoGp è ancora molto lontana dal primo semaforo verde ma la tensione sembra già alle stelle. Il 2025 è stato l’anno del dominio di Marc Marquez alla sua prima stagione in sella a una Ducati ufficiale. E ora dalla Spagna sono pronti a giurare che Valentino Rossi farà di tutto per impedire allo spagnolo di superarlo nella “conta” dei titoli Mondiali.

Valentino Rossi ossessionato da Marquez

Negli ultimi giorni i media spagnoli stanno insistendo su un ruolo da “gran burattinaio” di Valentino Rossi in vista del prossimo Mondiale di MotoGp. L’ex pilota di Tavullia presente nel campionato con il suo team VR46 è finito spesso nel mirino della critica per il suo lavoro dietro le quinte. Nei giorni scorsi le critiche nei confronti di Rossi si erano soffermate sulle sue strategie di mercato con un presunto assegno in bianco per Fabio Quartararo per provare a inserirsi nella lotta al titolo.

Ora invece l’attenzione si sposta sulle “tattiche psicologiche” che starebbe usando nei confronti di Bagnaia e di Bezzecchi. Secondo El Nacional, Valentino Rossi avrebbe assunto il ruolo di consigliere sia di Bagnaia che di Marco Bezzecchi (che però dalla sua VR46 è passato all’Aprilia). Al primo avrebbe consigliato di avere un atteggiamento molto più aggressivo in pista, mentre la crescita del Bez e della casa di Noale potrebbero rappresentare un muro verso un altro dominio di Marquez.

Bagnaia promette battaglia

Una stagione da dimenticare ma anche dalla quale imparare. Pecco Bagnaia sembra intenzionato a lasciarsi un 2025 che per lunghi tratti è sembrato un incubo a occhi aperti e nel corso dell’evento “Campioni in Festa” della Ducati ha parlato delle sue ambizioni per il futuro: “E’ stata una stagione che ha messo me e tutta la squadra a dura prova. Non è mai stato facile individuare il problema principale quindi abbiamo girato un po’ in tondo. Ho sicuramente imparato dagli errori e a gestire certe situazioni. La serenità non l’ho mai persa, per me è facile fare il reset, anzi sono già pronto per ripartire. Le critiche ricevute? Nel paddock si dicono tante cose ed è giusto che ognuno abbia il suo punto di vista”.

Marquez prepara il ritorno

Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori gioco alla fine della stagione, Marc Marquez è ora pronto a rimettersi in sella. Una lunga pausa di tre mesi che il campione del mondo ha affrontato con grande attenzione e prudenza per non mettere a rischio le prime gare del 2026: “Sto molto meglio e la settimana prossima torno in moto. Sarà l’occasione per capire come sto. Non ho fatto vacanze, per me è stato facile accettarlo, per la mia fidanzata molto meno. Ma ho dovuto lavorare tanto per la riabilitazione. Oggi è l’ultima occasione di festa poi siamo già in Malesia”.