Valentino Rossi, parla la madre Stefania

In occasione della presentazione del Racing Team Vr46 in vista dei Mondiali Moto2 e Moto3, in esclusiva per Virgilio Sport ha parlato la madre di Valentino Rossi: "Non si è lasciato condizionare da tempi troppo stretti per fare delle scelte importanti nel suo caso, perché sono gli ultimi anni in cui corre".

Stefania Palma parla del primogenito Valentino Rossi che a partire dal 2021 non disporrà più di una Yamaha del team ufficiale. "E' sereno e va avanti per la sua strada, che è quella di un grande lavoratore" aggiunge la madre del fuoriclasse di Tavullia e di Luca Marini.

Guardando avanti c'è chi vede l'accoppiata di fratelli nello stesso team il prossimo anno. "Due figli nella stessa squadra – aggiunge Stefania -? L'ho letto anche io… Se capita… Ma non è il momento, quando sarà ottobre o novembre ne riparliamo. Adesso dobbiamo essere concentrati su questa stagione, che è molto importante e nella quale ci sono grandi novità".

"Luca – conclude la mamma dei due centauri -? E' diventato anche lui grande e sono molto contenta di quello che sta facendo. E' un complimento dire che è grande lavoratore, perché studia e approfondisce quello che fa".

SPORTAL.IT | 30-01-2020 14:17