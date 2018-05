Valentino Rossi, passione alle stelle con Francesca Sofia Novello

Gli appassionati di MotoGp sono abituati a vederlo sfrecciare sulla sua moto, tra staccate tirate e sorpassi mozzafiato. Poco si sa della vita sentimentale di Valentino Rossi, che non ama parlare del suo privato. Il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, ha pizzicato il pilota di Tavullia in una pizzeria di Pesaro insieme alla sua nuova compagna, la modella 24enne Francesca Sofia Novello. I due si frequentano da poco tempo, ma a giudicare dalle foto scattate dalla rivista di gossip, la passione è alle stelle. Dopo la fine della storia con Linda Morselli, durata quattro anni e conclusasi nel 2016, il Dottore, dunque, è di nuovo innamorato. L’ex del Dottore da un anno e mezzo è impegnata con il pilota di Formula 1 Fernando Alonso. Ma anche Vale ha aperto di nuovo il suo cuore, grazie a Francesca lo scorso dicembre.

La Novello ha quindici anni in meno rispetto al campione della Yamaha, ma la differenza d’età non ha rappresentato un problema per la loro storia. La modella di Arese (Milano) – accostata più volte a Brooke Shields per la somiglianza con l’attrice americana – è stata un’ombrellina del Motomondiale e proprio lì probabilmente Rossi l’ha notata. Fisico perfetto e sguardo intrigante, Francesca studia giurisprudenza ed è protagonista di diverse campagne pubblicitarie. Il suo profilo Instagram conta oltre 73mila followers.

VIRGILIO SPORT | 29-05-2018 15:28