Valentino Rossi, più euforia che rabbia: "Giornata incredibile"

Valentino Rossi è euforico ai microfoni di Sky nonostante l’errore nel finale che gli ha compromesso la gara a Sepang: “Abbiamo vissuto il sogno, dopo le vittorie di Luca e Pecco sarebbe stata la giornata più bella della mia carriera, un peccato – sono le parole del Dottore, vestito con la maglia 42 di Bagnaia, fresco campione del mondo -. Stavo spingendo, volevo cercare di tenere il vantaggio. Negli ultimi giri soffriamo un pochino di più, tutto piegato mi è partita dietro, evidentemente ho sbagliato. Io bollito? Mi fa ridere, ogni volta che prendo la paga devo smettere… è solo una motivazione per me. La Yamaha in crescita? Abbiamo trovato qualcosa di interessante, siamo più competitivi dobbiamo continuare così”.

Il Dottore è in ogni caso raggiante, la prima vittoria in carriera del fratello Luca Marini e il trionfo mondiale di Bagnaia lo rendono euforico: “Una giornata fantastica, ci mancava solo la ciliegina… Oltre al team siamo felici per Pecco e Luca, meglio di così è impossibile”.

“Pecco mi ha impressionato, sapevo che quest’anno poteva farcela. E’ una che fa quello che va fatto, ha sempre delle grandi idee”. Il siparietto con il fratello Luca: “Sinceramente non pensavo che riuscisse a vincere entro quest’anno. E’ stato molto importante anche per Pecco che ha chiuso subito il Mondiale. Quest’anno ha fatto un miglioramento incredibile, cinque podi…”.

Il successo dell’Academy VR46: “Abbiamo avuto una grande idea, è nato un bellissimo gruppo, è bello, ci divertiamo ed è fantastico. Così non mi annoio, stare con i ragazzi giovani è bellissimo… Stasera loro devono festeggiare, io dimenticare, il risultato è lo stesso…”.

Queste le parole di Bagnaia dopo il trionfo: “”Mi ricorderò di questo giorno per tutta la vita. Devo ringraziare la mia famiglia, devo ringraziare Sky, ringrazio Valentino, la mia ragazza, tutti insieme abbiamo fatto una grande stagione. Dovrei ringraziare tutti. E’ una vittoria di tutti, eravamo in molti oggi in moto. Forse potevo anche vincere, ma Marini meritava questa vittoria per come si è impegnato in questo weekend”.

SPORTAL.IT | 04-11-2018 09:00