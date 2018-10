Valentino Rossi prenota il podio di Phillip Island. "Nel 2017 sono arrivato secondo e Maverick terzo" ricorda il centauro della Yamaha, che vuole farsi trovare pronto all'appuntamento con il Gran premio d'Australia.

"Cercheremo di fare una bella gara anche quest’anno, ma la gara che stiamo per affrontare è un po’ particolare. La pista è diversa da qualsiasi altro circuito, e soprattutto dovremo aspettare e vedere come saranno le condizioni atmosferiche. Faremo del nostro meglio, come sempre, ma sia il posto che il circuito mi piacciono" aggiunge l'asso di Tavullia.

Il numero 46 ha conquistato il quarto posto a Motegi: nonostante le difficoltà della Yamaha, è ancora in corsa per la seconda posizione nella classifica iridata (Dovizioso è a soli 9 punti).

SPORTAL.IT | 24-10-2018 12:30