Valentino Rossi promette battaglia

Il terzo posto nelle prove ufficiali ad Assen, ad appena 59 millesimi dalla pole di Marc Marquez, soddisfa Valentino Rossi, riuscito a strappare una preziosa prima fila in uno dei circuiti-monumento del Mondiale.

Rossi spiega il perché del proprio stato d’animo, figlio delle difficoltà incontrate in avvio: “È una prima fila importante perché nella FP4 ero in difficoltà e non ero tanto veloce. Dopo la caduta avevo perso anche un po' di feeling, ma 1:32:850 è un bel tempo. l'ultimo giro è stato molto eccitante, eravamo tutti lì attaccati”.

Il Dottore ha buone sensazioni in vista della gara: “Per ora abbiamo lavorato bene, sono riuscito a recuperare le mie linee e le giuste sensazioni. Siamo tutti vicini anche come passo gara e speriamo di poter lottare per il podio".

SPORTAL.IT | 30-06-2018 19:25