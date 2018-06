Valentino Rossi promette battaglia

Prima giornata di prove libere del Gp d’Italia sottotono per Valentino Rossi, progredito dall’ottavo al settimo posto, ma comunque distante pochi decimi dalla prima fila: “La giornata è stata abbastanza positiva per me perché sono riuscito a essere veloce sia al mattino che al pomeriggio e il mio passo è stato buono – il commento del pilota della Yamaha – Siamo in molti ad essere sugli stessi tempi, ma è già buono che io sia con loro”.

Il 'Dottore' sembra avere la ricetta per scalare qualche posizione nella decisiva sessione del sabato: “Dovremo essere bravi a scegliere le gomme perché abbiamo varie opzioni. Lavoreremo stanotte per fare le scelte giuste e poi domani nella terza sessione di prove libere dovremo rimanere nei primi 10 per poi riuscire in qualifica a ottenere un risultato che ci faccia partire nelle prime due file''

SPORTAL.IT | 01-06-2018 20:50