Valentino Rossi pronto per gli straordinari

Valentino Rossi è pronto per gli straordinari. Il 'Dottore', finite le vacanze, è tornato a Tavullia per prepararsi in vista del prossimo Gran Premio, in programma tra una settimana in Repubblica Ceca. Il nove volte campione del mondo si lancia all'inseguimento di Marc Marquez nella speranza di riuscire a tenere vivo il Mondiale.

"Domenica a Brno inizia la seconda parte, agosto è un mese molto impegnativo, abbiamo tre gare: Brno e l’Austria di fila, poi una settimana libera e Silverstone. Tre gare in quattro settimane – sottolinea il pesarese ai microfoni di Radio Deejay -. Ho finito la prima parte con il mio miglior risultato, ho fatto secondo e sono secondo anche in classifica, in realtà un po' troppo lontano da Marquez, ma è ancora molto lunga e vediamo di stargli più vicino".

Nonostante il gap in classifica sia ampio (sono 46 i punti che separano il pesarese dallo spagnolo della Honda), Valentino non perde le speranze. Decisivo, però, sarà il passo in avanti che la sua M1 riuscirà a compiere nel prosieguo della stagione: "Ha abbastanza punti di vantaggio, ma soprattutto va forte in tutte le occasioni, ha vinto tante gare. Per tenere aperto il campionato bisogna trovare il modo di andare più forte, se no così è un po’ troppo facile", ha aggiunto il 'Dottore'.

SPORTAL.IT | 29-07-2018 11:50