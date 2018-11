Valentino Rossi: "Qui manca l'ossigeno"

Valentino Rossi ai microfoni di Sky ha analizzato le prestazioni della sua Yamaha dopo le prove libere a Sepang: "Il primo feeling è buono e sono stato piuttosto veloce. E’ stato un buon inizio, anche se ci sono da migliorare alcune cose. L’anteriore morbida è un po’ rischiosa, ma si potrebbe provare anche dietro. Molti hanno provato a fare il passo con la gomma soft al posteriore e non mi sembra male. I più grandi punti interrogativi saranno la scelta gomme e il tempo, oggi è stato asciutto ma qui può piovere da un momento all’altro. Oggi siamo andati subito molto bene, tutti hanno spinto perché non ci saremmo aspettati un turno sull’asciutto. Poi ne abbiamo avuto un altro nel pomeriggio, anche se è stata più dura perché faceva veramente molto caldo".

Le previsioni sulla gara: "Domenica sarà tosta, perché dopo pochi giri la fatica si fa sentire. Per me si fa più fatica qui che in Thailandia, perché non c’è l’ossigeno nell’aria. Con l’umidità non recuperi, poi qui il circuito è più impegnativo. Se dovesse piovere, sembra comunque che l’asfalto si asciughi meglio, in maniera più normale. Questo è molto importante".

SPORTAL.IT | 02-11-2018 12:05