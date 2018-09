Valentino Rossi resta positivo: "Il passo c'è"

Valentino Rossi resta positivo dopo il settimo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino: "È incredibile, ho fatto settimo e siamo a meno di un decimo dal secondo e dal terzo. Non sarà facile partire dalla terza fila, ma l'aspetto positivo è che ho trovato un buon bilanciamento e un buon passo. Lottare per il podio? Mi mancano un paio di decimi".

"Ho fatto un giro buono, ma non abbastanza per centrare la prima fila. Tutti quelli che sono davanti hanno un passo simile, ma anche il mio è buono. Al momento mi mancano un paio di decimi per lottare per il podio, dobbiamo lavorare per fare questo ulteriore piccolo passo. Lorenzo? Sì va forte e può provare a fuggire, ma le gomme le dobbiamo gestire tutti".

SPORTAL.IT | 08-09-2018 17:30