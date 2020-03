Valentino Rossi rivela un particolare su Lorenzo

L'intesa tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo è stata forse la novità più sorprendente del precampionato della MotoGp: le immagini del fitto colloquio tra il maiorchino e il Dottore, un tempo acerrimi rivali, durante i test prestagionali hanno fatto il giro del mondo.

Il nove volte campione del mondo ha ammesso che per lui è stato come avere un secondo coach: "Jorge era come un allenatore aggiuntivo per me. Mi ha dato consigli e ha spiegato varie opzioni sulle linee. Avere Jorge ai box e in pista è importante", sono le parole riportate da corsedimoto.com.

La notizia della wild card di Jorge Lorenzo in Catalogna ha inoltre intensificato nelle ultime ore le indiscrezioni di una possibile accoppiata Lorenzo-Rossi nel team Petronas nel 2021.

SPORTAL.IT | 07-03-2020 10:22