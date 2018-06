Valentino Rossi sa dove migliorare

Il quattordicesimo posto a 1"208 da Marc Marquez nella giornata di test al Montmelò non preoccupa Valentino Rossi.

Il 'Dottore', brillante terzo 24 ore prima al Montmelò e secondo in classifica generarle alle spalle dello spagnolo, ha sfruttato la giornata catalana per fare “esperimenti” in vista della prossima gara, in programma il 1° luglio ad Assen: "Abbiamo provato delle cose per migliorare l'accelerazione della moto, ma non mi hanno convinto – il parere di Rossi a fine giornata – E poi ci siamo dedicati a piccoli dettagli, ma non è quello che ci serve ora: il punto è sempre lavorare per far crescere l'elettronica".

SPORTAL.IT | 18-06-2018 20:25