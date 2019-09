Valentino Rossi: "Sappiamo cosa fare"

Valentino Rossi parla a pochi giorni dal Gran Premio di Aragon, corsa tradizionalmente negativa per il fuoriclasse della Yamaha: "Dopo la gara di Misano ci aspetta il back to back di Aragon. Abbiamo visto a San Marino ciò su cui dobbiamo lavorare, quindi è su questo che ci concentreremo durante questo fine settimana, sebbene Aragon sia una pista storicamente difficile per noi. Ci arriviamo dopo alcune buone gare e pronti a lottare. Sicuramente dovremo lavorare sodo questo GP, ma speriamo di essere più competitivi di quanto lo siamo stati in passato".

Meregalli fiducioso: "Vale non è il più grande fan di questo circuito, ma anche lui è saluto sul podio tre volte, ed è molto motivato a tornare tra i primi. Ci aspettiamo che questo fine settimana richieda un duro lavoro e siamo molto interessati a vedere se i passi avanti che abbiamo fatto a Misano verranno confermati qui".

SPORTAL.IT | 18-09-2019 15:24