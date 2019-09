Valentino Rossi sbalordito da Charles Leclerc: le sue parole

Valentino Rossi si unisce al coro di elogi per il gioiellino della Ferrari Charles Leclerc, diventato idolo di tutti i tifosi del Cavallino dopo le ultime due strepitose vittorie in Belgio due settimane fa e a Monza nello scorso weekend. Il Dottore si augura che sia l'inizio di una carriera luminosa: "Un fenomeno, un pilota vero. Si vede dai risultati che ha ottenuto. Ha vinto GP3 e si è ripetuto nel primo anno in GP2. Poi è arrivato in F.1 con l'Alfa Romeo che è un team di metà classifica ed è andato subito fortissimo".

"Quest'anno è approdato in Ferrari e ha già vinto due Gran Premi. Sta facendo paura. Con Lando Norris che è un mio tifoso, e Verstappen, è la generazione futura dei piloti. Quello di Monza è stato un weekend indimenticabile. La polemica nelle prove ufficiali? Lui aveva la pole e Vettel era quarto… perché tirarlo!", sono le sue parole a Sky.

Parlando di giovani astri nascenti, anche la Yamaha ne ha uno in casa: Fabio Quartararo. Il nove volte campione del mondo elogia anche il francese, già grande protagonista del Motomondiale a 20 anni: "Ha un talento fuori dal comune, mi aspettavo fosse veloce ma non così. I tempi che fa nelle prove sono veramente incredibili".

Per Valentino è un weekend speciale: si corre nel suo Gran Premio di casa, a Misano: "Questo di Misano è il mio vero e proprio Gran premio di casa, è speciale. A Silverstone volevo lottare per il podio ma non ero abbastanza forte, ci proveremo un'altra volta questo weekend. Nei test ho avuto un buon passo, mi sento bene, sono positivo".

La sua sfilata in moto per le strade di Tavullia: "È stato un grande momento, un sogno che avevo da quando ero un bambino. Conosco molto bene quella strada, andavamo sempre avanti e indietro con il nostro scooter, è divertente, con tante curve".

"Quindi mi son detto sarebbe bello provare la mia M1 e finalmente è stato possibile. Ho provato belle sensazioni".

SPORTAL.IT | 13-09-2019 09:37