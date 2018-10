Valentino Rossi: "Scivolavo troppo"

"Mi auguro che sabato le qualifiche si svolgano su asfalto asciutto" è l’auspicio del campione della Yamaha Valentino Rossi.

"Avevamo operato alcune modifiche nel setting, ma in mattinata non ero particolarmente veloce. Nel pomeriggio la situazione non era ottimale: il circuito era metà asciutto e metà bagnato, ma ho cercato di restare in pista per continuare a provare" aggiunge il nove volte iridato.

"Non abbiamo capito tanto da questa prima giornata di prove libere ma sia Zarco che Viñales sono stati veloci in mattinata con il terzo e il quinto tempo: le loro prestazioni sono incoraggianti per la Yamaha – prosegue Rossi -. Adesso cercheremo di usare sempre meno possibile le gomme, abbiamo previsto un diverso bilanciamento dei pesi per stressare meno la gomma posteriore. Ho scelto la media e non la soft però dopo pochi giri scivolavo troppo. Non avevo un gran passo".

SPORTAL.IT | 19-10-2018 14:45