Valentino Rossi sfida Dovizioso

Valentino Rossi nella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio d'Australia ha fissato gli obiettivi da qui a fine anno: "Phillip Island è un posto particolare soprattutto per il tempo, voglio lottare con Dovizioso e lottare per i primi tre posti. Non sono lontano da Andrea e qui posso giocarmela. Dovi ha 9 punti in più e in Malesia ed a Valencia può essere favorito. Mi hanno detto di fare una cosa realistica e negli ultimi anni ho fatto secondo, quindi sarebbe bello fare un podio. Non è facile perchè tanti piloti vanno forte".

Poi il Dottore analizza i punti di forza di Marquez: "Io penso che il punto di forza è che è sempre forte in diverse condizioni e diversi tracciati. Ci sono piloti come lui, ma non tutti riescono a mantenere la consistenza allo stesso livello. Il suo limite è difficile da dire. Non lo so per il suo futuro è una cosa estremamente personale, lo devi sentire, se lui si sente bene con la moto potrebbe fare tutta la sua carriera in Honda. È un fattore legato al tuo feeling, ognuno ha il suo approccio".

SPORTAL.IT | 25-10-2018 10:30