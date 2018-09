Valentino Rossi si preoccupa di amici e tifosi

"E' sempre un piacere arrivare al tuo Gran Premio di casa. Ci saranno molti amici e tifosi al circuito e faremo il possibile per fare di questo fine settimana qualche cosa di bello. Siamo stati a Misano per un test qualche settimana fa e dobbiamo riprendere il nostro lavoro da dove abbiamo lasciato": Valentino Rossi ha parlato in vista del Gran premio di San Marino delle MotoGo che si correrà sulla pista di Misano Adriatico.

"Voglio dare il massimo e iniziare il fine settimana nel miglior modo possibile. Punto a fare una buona gara e a lottare per il podio. Mi piacerebbe che il tempo sia buono in modo che tutti possano godere dello spettacolo" ha aggiunto il pilota della Yamaha.

Giovedì alle 17.00 la Press Room di Misano World Circuit ospiterà la tradizionale conferenza stampa dei piloti che introduce al weekend in pista: insieme a Rossi parleranno Marc Marquez (SPA-Honda), Jorge Lorenzo (SPA-Ducati), Andrea Dovizioso (ITA-Ducati), Andrea Iannone (ITA-Suzuki) e il leader del campionato del mondo delle Moto2 Pecco Bagnaia (ITA-Kalex).

