Valentino Rossi si tormenta: il weekend più brutto

Mai competitivo, né durante le prove, né in gara. E infine la caduta, nella "sua" pista, il Mugello, davanti a decine di migliaia di tifosi. E' il weekend più brutto per Valentino Rossi, che nonostante l'amarezza lo ammette con la sua solita schiettezza: "Fatico a ricordare un weekend così brutto. Devo davvero pensarci un po' per ricordarmene uno così brutto. È dura perché siamo arrivati qui con altre aspettative. Sapevamo di poter soffrire in alcuni punti, ma pensavo di poter essere più competitivo e invece non siamo mai stati davvero veloci".

Il Dottore ripercorre gli ultimi tre giorni da incubo: "È stata dura già da venerdì. Abbiamo fatto di tutto per migliorare la moto, perché comunque siamo il team ufficiale e abbiamo il compito di provarci, ma purtroppo non ha funzionato. Non mi sono mai trovato a mio agio e siamo andati davvero piano. Poi c'è stata anche un po' di sfortuna nel non aver centrato il Q2 e nell'essere partito così indietro, con tutto quello che comporta. Mi sono anche toccato con Mir all'inizio…L'errore nella FP3 di sabato mattina è stato decisivo, partendo più avanti avrei potuto fare una gara più decente".

Poi tira fuori l'orgoglio: "Siamo il team Yamaha ufficiale e dobbiamo fare qualcosa per migliorare perché naturalmente ci piacerebbe lottare per vincere o almeno per andare sul podio".

Di tutt'altro umore Petrucci e Ducati. Danilo ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera in MotoGp: "È incredibile, ho vinto nel miglior posto del mondo davanti ai miei tifosi, nella mia città, è stata una gara fantastica. Non riesco nemmeno a descrivere le sensazioni che provo in questo momento, non ho ancora capito di aver vinto. Ringrazio la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone che lavorano in Ducati. Ringrazio anche Dovizioso per avermi aiutato durante tutto l’inverno".

Lo stesso Dovizioso però è il ritratto della delusione: "Abbiamo lottato per la vittoria e questo è positivo, ma sono deluso per la terza posizione, avevamo bisogno di punti qui, ma alla fine sono contento per Danilo. Ha meritato questa vittoria, si è impegnato tantissimo in allenamento, sono contento per lui e per la Ducati. Tutta la gara è stata difficile, ci mancava grip, la temperatura è stata molto più alta rispetto a ieri. Nel complesso siamo comunque felici".

SPORTAL.IT | 02-06-2019 18:43