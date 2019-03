Valentino Rossi si traveste da Mauro Icardi

Valentino Rossisi è travestito da Mauro Icardi per Carnevale. Il nove volte campione del mondo in tenuta nerazzurra è apparso in una Instagram story pubblicata dalla fidanzata, la modellaFrancesca Sofia Novello, popolarissima sul social network con milioni di followers al seguito.

Il costume del Dottore è curato alla perfezione, con tanto di scarpe e tatuaggi sul braccio dell'ex capitano dell'Inter, di cui il numero 46 è grande tifoso. Valentino ha cercato di pettinarsi anche come Maurito, provando a sembrare il più possibile simile all'originale.

Al suo fianco "Wanda Nara": Francesca Sofia Novello ha una parrucca bionda e un top nero per scimmiottare la show-girl argentina che tanto sta facendo arrabbiare i tifosi nerazzurri nelle ultime settimane.

Un tentativo di Valentino Rossi di sdrammatizzare, da tifoso, il momento cupo che si vive in casa Inter, che dopo l'esplosione del caso Icardi si è vista superare in classifica dai cugini del Milan.

Pochi giorni fa, in occasione del 40esimo compleanno del Dottore, l'Inter gli aveva dedicato un tweet postando una foto di Valentino con Ronaldo: "Buon compleanno Valentino! Torna a trovarci quando vuoi!". Anche il vice presidente dell'Inter Zanetti gli aveva dedicato un pensiero: "Anche tu sei arrivato che hai la faccia da ragazzino".

Ultima coda di "vacanza" per Rossi, che nei prossimi giorni partirà per Losail in vista del primo Gran Premio di MotoGp della stagione. Il centauro di Tavullia deve ancora scoprire il potenziale della sua M1, che si è solo intravisto nei test in Qatar.

SPORTAL.IT | 03-03-2019 12:25