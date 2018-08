Valentino Rossi: "Sono al top fisicamente"

In un'intervista a Motogp.com, Valentino Rossi ha parlato del suo futuro: "Nei prossimi anni deciderò se continuare a correre o fermarmi, adesso non lo so. Le corse sono la mia vita e sono certo che alla fine non smetterò veramente con la velocità. Al termine della carriera a due ruote mi attende quella su quattro. Il mio talento è questo: guido. E' la mia vita e voglio continure a farlo, allo stesso tempo continuerò a lavorare con i ragazzi e estenderò il mio team anche in MotoGp. Quello che è certo è che quando arriverà all'addio alle corse darà davvero triste".

Il numero 46 si è anche espresso sulla sua condizione fisica: "Mi sento al top, arrivo a fine gara che ho ancora energie per altri 5 giri almeno. Mi sento davvero bene ed è un peccato non avere una moto tecnicamente al 100%. Ora è importante capire coe aiutare Yamaha a migliorare".

SPORTAL.IT | 21-08-2018 15:50