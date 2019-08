Valentino Rossi: "Sono molto felice, ecco come ho fatto"

Valentino Rossi ha analizzato così il suo ottimo secondo posto nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. "Sono molto felice per questo secondo posto, la qualifica ormai è diventata fondamentale per la gara. Sono contento perché tutti hanno aspettato prima di attaccare, ma io ho deciso di fare l'ultimo giro da solo, è andata bene e sono contento. Mi sono divertito".

"Ho un buon passo, la moto va bene e vediamo di essere pronti per la gara", ha concluso il numero 46, che per la terza volta negli ultimi 4 anni è secondo in griglia a Silverstone.

SPORTAL.IT | 24-08-2019 16:51