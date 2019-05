Valentino Rossi: "Sono qui perché ci credo"

Il centauro della Yamaha Valentino Rossi parla così a pochi giorni dal Gran Premio di Francia a Le Mans. "Finalmente arriva la parte migliore della stagione. Quella in cui mi diverto di più, con le piste che preferisco: Mugello, Barcellona, Assen, Sachsenring. A Le Mans ci ho fatto un sacco di podi, negli ultimi anni. Però non vinco dal 2008".

La Yamaha dovrebbe andare forte su questo circuito: "Anche se in questa MotoGP non c'è mai nulla di sicuro. Noi andiamo forte quando ci sono curve ampie, nuovo asfalto, grip: esattamente quel che abbiamo trovato a Jerez, ma laggiù non è andata mica bene. Qui è sempre in agguato la pioggia, che di colpo fa saltare i piani".

"Vincere è sempre stato il mio obiettivo, partendo da casa. Solo che anni fa vincevo 11 gare in una stagione, l'eccezione era finire secondo. Adesso invece ho dovuto riadattarmi. Però credo sempre nella vittoria: qui, e mi auguro anche in altri circuiti".

SPORTAL.IT | 16-05-2019 21:00