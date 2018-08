Valentino Rossi sorprende: "Ecco chi vorrei nel mio team"

Valentino Rossi in un’intervista alla TV austriaca, ripresa da As, ha parlato di cosa potrebbe fare dopo il ritiro dalle corse: “Credo che quando andrò in pensione potrei organizzare una squadra in MotoGP con Yamaha. Finché corro non voglio creare la squadra e voglio continuare a lavorare più a lungo possibile”.

A sorpresa il Dottore ha spiegato che non gli dispiacerebbe avere in squadra Marquez e Lorenzo: “Avere nello stesso team Lorenzo e Marquez non sarà facile da gestire per la Honda, perché Jorge è un pilota molto forte sia dentro che fuori dalla pista. Ma onestamente se fossi il direttore di una squadra di MotoGP mi piacerebbe avere Marquez e Lorenzo nello stesso box. Con Marc ho un rapporto complicato, ma è un grande pilota”.

SPORTAL.IT | 19-08-2018 14:15