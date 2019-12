Valentino Rossi sorpreso dal fratello Luca

Ottima prova sulle quattro ruote per Valentino Rossi, che ad Abu Dhabi ha conquistato il terzo posto alla 12 Ore del Golfo al volante di una Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing. Il Dottore era in squadra con il fratello Luca Marini e il braccio destro Uccio Salucci.

"Abbiamo ottenuto un grande risultato, siamo molto contenti, arrivare terzi in assoluto oltre alla prima posizione nella nostra categoria è una grande soddisfazione. Mi sono trovato molto bene da subito, ci siamo divertiti tanto. Luca? È andato veramente molto forte. Già al Rally di Monza avevo notato che era veloce, abbiamo scoperto un talento ‘macchinistico’. Sapevo che aveva buon potenziale, ma è andato meglio di quanto mi aspettassi".

"Futuro? Penso che posso fare un’altra decina di anni di corse in auto. Queste sono le corse più adatte a me. Lo scambio con Hamilton di Valencia? Se Bottas vuole correre al mio posto al fianco di Viñales sulla Yamaha, io prendo il suo posto in Mercedes accanto a Lewis. A parte gli scherzi, è stato bellissimo girare con la Mercedes, ma è stato solo un giorno. Il tempo per la Formula 1 per me è passato".

SPORTAL.IT | 15-12-2019 09:30