Valentino Rossi sorpreso: 'Meglio del previsto'

Valentino Rossi è quasi sorpreso dopo le prove libere del venerdì a Buriram, in Thailandia. Il Dottore dopo il secondo tempo al mattino si è piazzato nono ma con margini di miglioramento importanti.

"Diciamo che siamo andati un po' meglio di quello che aspettavamo, soffriamo un po' meno rispetto ai test. Maverick è stato veloce, io non sono lontano come tempo, sono nono ma non ho fatto un gran giro, posso fare meglio".

"Non male come prima giornata, c'è tanto da lavorare, soprattutto con le gomme, dobbiamo capire cosa ci vuole. Abbiamo provato delle cose e siamo andati abbastanza bene".

"Ho provato la nuova carena, è andata un po' meglio ma sinceramente non ho trovato grandi differenze e non so se continuerò ad usarla in futuro", sono le sue parole ai microfoni di Sky.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 15:05