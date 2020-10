Valentino Rossi spiega come si sente

Valentino Rossi a Deejay Chiama Italia ha spiegato come si sente dopo la positività al covid che lo ha costretto a saltare Aragon: “Il nervoso non mi è passato. Poi stavo guardando le prove, li vedo che girano in pista… Ci sono 5 gradi ad Aragon, in queste condizioni non è bello andare in moto. La pista ha poco grip, le gomme non si scaldano, devi cercare di portarle in temperatura, quasi non dà gusto”.

Il Dottore, in isolamento a casa, descrive le sue condizioni attuali: “E’ come un influenzone: febbre costante, mal di testa, mal di ossa… Ho fatto il tampone classico che bisogna fare martedì mattina prima della gara, e stavo bene. Avevo il verde per entrare, ma tra mercoledì notte e giovedì ho cominciato a star male e i sintomi erano proprio quelli: mal di schiena, mal di ossa, mal di testa. Mi sono misurato la febbre e avevo 37,6 e ho detto: ‘Dai, guarda’. Poi sono andato a fare un tampone rapido, ancora negativo, ma ho deciso di non partire perché stavo male. E il tampone buono arrivato nel pomeriggio, era positivo. Ma per fortuna sono a casa, così resto da me”.

Il messaggio ironico a Federica Pellegrini: “A Federica ho scritto che il virus ci vede bene: tu, io, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic… Ha preso i top? Ha alzato il tiro adesso”.

OMNISPORT | 16-10-2020 18:37