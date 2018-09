Valentino Rossi spiega il suo no a Marquez

In un'intervista a Sky, Valentino Rossi torna sulla mancata stretta di mano a Marc Marquez durante la conferenza stampa della MotoGp a Misano. "L'unica cosa che conta è il nostro rapporto professionale. Dobbiamo avere una certa tranquillità per fare le nostre cose sereni. Un'altra cosa è il nostro rapporto personale, ma non è importante per nessun altro", queste le parole del Dottore a Guido Meda. Se mai ci sarà una riconciliazione, avverrà in privato e non davanti a tutti.

Sulla situazione tecnica in Yamaha: "I risultati sono importanti. Io mi diverto molto, mi dà gusto correre, ma mi piacerebbe arrivare più avanti. Siamo in una situazione tecnicamente un po' difficile ma siamo in Yamaha, non dobbiamo mollare niente".

SPORTAL.IT | 08-09-2018 14:45