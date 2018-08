Valentino Rossi spiega la crisi di Viñales

La caduta al primo giro del Gran Premio di Repubblica Ceca ha accentuato la crisi di Maverick Viñales, sempre più in rotta di collisione con Forcada e con il box Yamaha. "Non riusciamo mai a trovare la configurazione corretta per il mio stile", ha ripetuto dopo la sfortunata gara di Brno.

Valentino Rossi ha detto la sua sul momento complicato che sta attraversando il compagno di scuderia, chiaramente legato alle difficoltà che Yamaha incontra ormai da più di un anno: "Posso solo dire che Maverick è un pilota molto forte, però si ritrova in una situazione inaspettata. Sta soffrendo questa M1 meno competitiva, e non ha l'esperienza necessaria per mantenere la calma. Sudare sangue per arrivare quinto è diverso dal lottare per la vittoria. A Maverick serve una moto più veloce, e tornerà ad essere competitivo", sono le parole riportate da Marca.

SPORTAL.IT | 06-08-2018 10:45