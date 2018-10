Valentino Rossi spiega la sua rinascita

Valentino Rossi finalmente sorride dopo le prove ufficiali della MotoGp a Buriram. La Yamaha ha fatto grandi progressi e il Dottore si è piazzato secondo, beffato per soli 11 millesimi da Marc Marquez: "Oggi la Yamaha è stata proprio come l'Inter degli ultimi tempi… Sono molto contento, già ieri abbiamo sofferto meno di quello che ci aspettavamo. Abbiamo fatto le scelte giuste, siamo migliorati. Peccato aver perso la pole per poco, in ogni caso avrei firmato per essere in questa posizione".

Alcuni aggiornamenti, come la nuova carena, sembrano dare i loro frutti: "Alcune modifiche hanno portato i loro frutti in accelerazione, in più con le dure è andata bene. Speriamo di riuscire a lottare domani per il podio". Quarto l'altro pilota Yamaha Maverick Vinales.

La griglia di partenza: (primi dieci)

1 M. MARQUEZ 1:30.088

2 V. ROSSI +0.011

3 A. DOVIZIOSO +0.139

4 M. VIÑALES +0.240

5 C. CRUTCHLOW +0.268

6 A. IANNONE +0.331

7 D. PEDROSA +0.370

8 J. ZARCO +0.383

9 D. PETRUCCI +0.511

10 J. MILLER +0.572

SPORTAL.IT | 06-10-2018 10:15