Valentino Rossi: statistica surreale

I numeri puniscono Valentino Rossi.

E' surreale il numero di giri che con la sua Yamaha il campione di Tavullia ha compiuto in testa a un Gran premio nel 2018: solamente quattro. A guidare questa classifica, piuttosto indicativa per i valori che è in grado di esprimere, è il leader della classifica del campionato del mondo delle MotoGp, Marc Marquez, che è stato davanti a tutti per 107 tornate, sorprendentemente solo 5 in più di Jorge Lorenzo, con la Ducati. Terza piazza per l'altro centauro di Borgo Panigale, Andrea Dovizioso, a quota 51, la metà del compagno di squadra.

A seguire Johann Zarco con 19, Jack Miller con 11, Cal Crutchlow, che come Valentino è a 4 ma che ha comunque vinto un Gran premio, in Argentina. Un solo giro davanti a tutti per Alex Rins con la sua Suzuki e per Maverick Viñales, altro grande deluso di stagione.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 17:55