Valentino Rossi: 'Sto preparando il mio futuro'

Valentino Rossi ha cercato di dimenticare per qualche ora i guai della Yamaha (è a secco di vittorie da 23 Gran Premi), girando alcuni giorni fa a Misano con con una Ferrari 488 GT3 del team Kessel. Il Dottore lo ha rivelato a Sky, spiegando così la sua scelta: "Sono andato a preparare un po' il mio futuro, perchè mi piacerebbe correre con le macchine quando smetto con la moto. Il team Kessel ci ha dato questa possibilità, ha girato anche mio fratello, ma io li ho fregati tutti. Domenica sono arrivato tardi, ho fatto solo una quindicina di giri perché avevo l’influenza, ma mi sono divertito molto. Guidare la Ferrari è sempre gustoso… in futuro faremo anche quello".

Il futuro resta un'ossessione per il pilota di Tavullia, che non vede vicina la fine della crisi della Yamaha, pronta ad un weekend difficile anche in Thailandia, a Buriram: "E' molto difficile continuare così. I programmi sono ormai fatti, abbiamo firmato per due anni (fino al 2020 ndr). Bisognerebbe però avere una moto competitiva per puntare al podio, non per fare sesto o settimo: così è difficile mantenere le motivazione", sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

"Sto facendo di tutto per spronare la parte giapponese. L’unico aspetto che mi dà un po' di speranza, è che la Yamaha non può fare altri due anni così. Non bisogna partire già abbattuti, se no è un problema. Bisogna essere motivati e concentrati, però anche realisti, perchè nella seconda parte della stagione stiamo soffrendo".

Nel venerdì di prove libere, dopo un mattino chiuso con un incoraggiante secondo tempo, Rossi ha centrato il nono tempo nella seconda sessione a Buriram, condizionata dal brutto incidente occorso a Jorge Lorenzo. Il Dottore è a circa tre decimi dal pilota più veloce, Andrea Dovizioso, e dal compagno di scuderia Maverick Viñales.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 12:15