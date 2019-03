Valentino Rossi stronca la Yamaha

Il centauro della Yamaha Valentino Rossi ha analizzato così il suo quinto posto nel Gran Premio del Qatar, ottenuto dopo una grande rimonta. "E' molto difficile qui capire con le gomme, ma con la modifica fatta stamattina nel warm-up è andata bene. Per la gara abbiamo fatto un'altra modifica e stavo meglio, sono riuscito a guidare molto bene. Mi sono divertito, ho fatto sorpassi, mi sentivo bene con la moto. Risultato positivo considerato come andavo sabato".

Poi arrivano le note dolenti: "Ma sono preoccupato perché più o meno siamo messi come l'anno scorso. Siamo lì. Ho paura che soffriremo in altre piste come l'anno scorso purtroppo. Maverick? Sabato è stato impressionante, ha fatto paura, ma in gara è diverso. La gomma scivola e siamo in difficoltà, più o meno siamo messi come l'anno scorso. Siamo sempre alla ricerca di un grip dietro, poi perdiamo davanti…".

SPORTAL.IT | 10-03-2019 20:30