Valentino Rossi svela l'obiettivo di fine stagione

Valentino Rossi in conferenza stampa a Buriram fissa l'obiettivo di fine stagione: "Dobbiamo cercare di chiudere al terzo posto. Con il passo che abbiamo dimostrato durante la stagione essere terzo in classifica è un buon risultato, in questo momento. Sarà difficile mantenere questa posizione, ma dobbiamo provarci".

Sulla corsa thailandese: "Sembra che passiamo sempre più tempo in questa parte del mondo, dove la passione per la MotoGP è davvero tanta. E' importante per tutti, sarà interessante gareggiare qua per la prima volta. Possiamo dire che sulla carta sarà dura, il circuito non è fantastico, ma ci proveremo".

I complimenti ad Ana Carrasco, campionessa in Superbike: "Risultato molto importante. Non è una vittoria di una singola gara, ma di un intero Campionato. Buono per lei, il suo futuro e l'intera carriera. Anche per il futuro delle donne nelle moto. Magari spingerà altre ragazze a gareggiare".

I duelli con papà Graziano al Ranch: "Lo sfidavo più frequentemente quando ero piccolo, ora lui è invecchiato, succede meno… Il nostro approccio è diverso: io sono più pulito, lui dal fronte dello spettacolo è più bravo".

SPORTAL.IT | 04-10-2018 13:10