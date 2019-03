Manca poco più di una settimana al via della MotoGp: i piloti scenderanno in pista a Losail, in Qatar, alle 17. Valentino Rossi indosserà il nuovo casco Soleluna 2019: l'elmetto del Dottore è stato svelato in una story su Instagram da AGV Helmets.

Il casco non sarà molto diverso da quello del 2018, anche se cambiano alcuni giochi di luce rispetto alla precedente edizione.

SPORTAL.IT | 02-03-2019 13:45