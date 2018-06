Valentino Rossi torna indietro di due anni

Valentino Rossi torna indietro di un paio d’anni nell'avvicinarsi al Gran premio di Catalogna delle MotoGp.

"Nel 2016 al Montmelò ho vinto, nel 2017 invece ho faticato e non me l’aspettavo. Ma la pista è cambiata, c’è maggiore aderenza e questo ci potrebbe aiutare. Ci aspetta un fine settimana importante su un circuito che mi piace" racconta il pluricampione del mondo in conferenza stampa.

Impossibile non chiedergli del passaggio di Jorge Lorenzo dalla Ducati alla Hrc Honda. "Le parti sono brave a tenere il segreto. Questa operazione mi ha stupito un po’, anche se non ero sicuro che la squadra giapponese avrebbe continuato con Pedrosa. Pensavo che Dani si ritirasse ed ero triste perché è forte: sarebbe positivo per noi e il campionato averlo ancora in pista" osserva infine Valentino.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 18:15