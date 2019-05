Valentino Rossi: "Troppo lenti". Iannone bloccato dal dolore

Il centauro della Yamaha Valentino Rossi ha commentato così il suo quinto posto nel Gran Premio di Francia. “E’ stata una gara più bella rispetto a quella di Jerez, sono partito davanti e il mio passo era buono, non sono arrivato così lontano dalle Ducati. Però perdevamo troppo in accelerazione, era veramente difficile, nell’uscita delle curve andavano via. La moto andava bene, nel guidato andavamo veloce ma non sono riuscito a fare di più”, le sue parole a Sky.

La M1 non è veloce quanto il Dottore vorrebbe: “Abbiamo un problema di accelerazione, ma anche in fondo al rettilineo siamo in difficoltà perché non abbiamo top speed. E’ dura, durante la gara speri, speri, speri ma nel rettilineo perdiamo ed è difficile. Nel finale ho provato a fregare Miller perché negli ultimi giri rallenta un po’, ma mi è mancato quel pelo per battere Jack”.

Tra due settimane c’è il Mugello: “Una delle gare più importanti dell’anno, la pista ci favorisce, ma c’è anche lì un rettilineo molto lungo e lì saranno… non si può dire, cavoli amari”.

Il ducatista Andrea Dovizioso ha analizzato positivamente, ma non troppo, il suo secondo posto: “Prima della gara non avevamo un gran feeling, ma sapevamo di essere nel gruppo, e sono contento della gestione della gara. Non basta ancora, Marc e Honda sono più forti anche se di poco, dobbiamo capire dove dobbiamo migliorare per raggiungerli. E’ più forte, sta davanti e fa il passo, cosa che in passato accadeva raramente. Se vogliamo lottare con lui dobbiamo fare uno step in avanti. Non sono così contento: ero veloce ma non così veloce come mi aspettavo. Dobbiamo capire se abbiamo del margine”. Il duello con Petrucci: “E’ stato bravo a non fare cose da matto, ci ha provato, un secondo, terzo e quarto per la Ducati è molto positivo”.

Domenica da dimentare per Andrea Iannone, che si è ritirato all’ottavo giro per un dolore alla caviglia, la stessa che aveva messo in dubbio la sua presenza per la gara di Le Mans. Lo riporta Sky. Dopo cinque Gran Premi, Iannone ha 6 punti in classifica generale (il suo compagno Espargarò è a 22).

