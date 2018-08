Valentino Rossi trova un nuovo nemico

Venerdì “d’altri tempi” per Valentino Rossi e la Yamaha, protagonisti di una prima giornata di prove libere più che soddisfacente sul circuito di Silverstone: "Sembra che questa pista sia migliore per la M1 e la Yamaha, la nostra moto funziona bene. Io e Maverick siamo abbastanza veloci" ha detto il Dottore.

Maverick Viñales è terzo, Valentino ottavo, ma il pilota di Tavullia non sembra volersi illudere, prerefendo soffermarsi su quello che ancora non va: “Ho provato la gomma morbida, ho provato la media, anteriore e posteriore. C'è sempre molto lavoro prima di prendere una decisione, perché non cambia molto rispetto allo scorso anno. Il grip del nuovo asfalto è leggermente migliore di quello vecchio. È una buona cosa, ma c'è molta confusione. Il problema sono i dossi, percé' sono molti. Questa situazione è difficile, ma per il resto va bene" conclude Rossi.

SPORTAL.IT | 24-08-2018 21:05