Valentino Rossi trova una cosa positiva

Valentino Rossi ha commentato così il suo settimo tempo nelle prove ufficiali del Gran Premio d'Australia. "Le condizioni erano difficili, bisognava essere molto molto coraggiosi, pioveva un pochino. Secondo me per come sono andato in Fp3 ed Fp4 con una qualifica normale potevo partire un po’ più avanti, potevo andare in seconda fila, ma comunque sono settimo e questa è una pista molto particolare dove importano tanto le scie, parto in terza fila non è fantastica ma nemmeno un disastro".

"La cosa positiva è che oggi è che oggi ho migliorato il feeling con la moto e sono stato un po' più veloce come passo, rimane da scegliere le gomme vedere come sarà il tempo domani sperando in una bella giornata. La scelta della gomme è è una cosa a se stante che riguarda il feeling che hai con la moto, è difficile scegliere le gomme pensando ad una strategia per la gara, in questa pista sulla carta ci può essere una gara di gruppo ma non si sa mai, dipenderà molto dal tempo".

Le previsioni sulla gara: "Secondo me Iannone, Marquez ma anche Maverick vanno forte, poi un po’ dopo ci siamo io Zarco, Dovizioso, Rins che abbiamo un ritmo simile, forse anche Miller anche, quindi già siamo sette/otto".

27-10-2018 10:25