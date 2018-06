Valentino Rossi vale cinque volte la posta

E' il pilota che ha vinto di più ad Assen e non è un caso che l’ultimo successo di Valentino Rossi – datato 2017, il terzo nelle ultime cinque edizioni – sia arrivato proprio sul circuito olandese.

Il 'Dottore' ci riproverà domenica, nell’ottavo appuntamento della MotoGp a cui arriva da primo inseguitore di Marc Marquez nella classifica generale. Dopo i test non esaltanti a Barcellona, però, i bookmaker prevedono una lotta che include Marquez ma anche Jorge Lorenzo, che arriva da due successi consecutivi. Sul tabellone di numerose case di betting è proprio il pilota della Honda ad aprire la lista del vincente, a 2,60, seguito dal 4,00 offerto sul maiorchino della Ducati. Subito dietro Rossi, in quota a 5,00 davanti all’altro pilota Yamaha, Maverick Viñales (7,00), in cerca di riscatto dopo quattro gare fuori dalla top 5. Delusione da smaltire anche per Dovizioso (7,50), a Barcellona out dopo una caduta, per Pedrosa si sale a 15,00.

SPORTAL.IT | 28-06-2018 16:05