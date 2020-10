Valentino Rossi, la fidanzata Francesca zittisce i maligni

Arrivano buone notizie per Valentino Rossi. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport le condizioni del Dottore sono buone: il numero 46 ha contratto il virus in forma lieve, non ha perso gusto e olfatto e si prevede che possa tornare in pista in breve tempo, a Valencia l’8 novembre se non ci sarano risvolti inattesi.

Intanto su Instagram la fidanzata del centauro, Francesca Sofia Novello, ha risposto indirettamente alle critiche che sono state rivolte a Valentino sulla presunta festa di compleanno a cui avrebbe partecipato senza le giuste precauzioni. La modella ha postato nelle stories alcune delle foto chiacchierate con la data in cui sono state scattate, per mettere a tacere i critici.

OMNISPORT | 19-10-2020 21:26