Valentino Rossi vince a Misano: Francesca Sofia Novello fa festa, il tenero post con Giulietta e Gabriella

La vittoria di Valentino Rossi in Gara 1 della Sprint Cup del GT World Challenge di Misano ha un sapore speciale perchè condivisa da Francesca Sofia Novello con le figlie Gabriella e Giulietta presenti ai box

Una vittoria, un’altra. Anche sulle quattro ruote. Il motorsport continua a scorrere nelle vene da campionissimo di Valentino Rossi. Che non ha perso l’abitudine a salire sul gradino più alto del podio. Lo ha fatto a Misano vincendo gara1 della tappa del GT World Challenge Europe con il compagno del team WRT Bmw, Raffaele Marciello. Con il Dottore nella gara di casa, c’era tanti amici e tre tifose speciali: Francesca Sofia Novello e le due figlie Gabriella e Giulietta.

La vittoria di Rossi con Marciello a Misano: tris a Misano

Non c’è due senza tre. A Misano non c’è storia, ieri nel Motomondiale così come oggi nelle auto. Valentino Rossi ha calato uno storico tris sul circuito dedicato a Marco Simoncelli. Al volante della BMW M4 GT3 Evo #46 in coppia con lo svizzero Raffaele Marciello, ha vinto Gara 1 del Gt World Challenge a Misano davanti alla Ferrari 296 #51 di Alessio Rovera e Vincent Abril, partita dalla pole e in testa per lunghi tratti della gara.

Rossi nel suo stint ha tenuto botta per tutta la corsa, sempre coi primi, poi a completare l’opera è stato Marciello che nel finale ha preso e superato la Ferrari di Abril, alla ripartenza dopo una neutralizzazione.

Festa Rossi, la tenera dedica di Francesca Sofia Novello con le figlie

Trionfo in casa dunque, l’ennesimo per Rossi che correva davanti al suo pubblico. Ma anche e soprattutto davanti a tre tifose speciali. Ai box infatti, come spesso, quasi sempre capita, c’era anche Francesca Sofia Novello. La campagna di Valentino aveva portato con se anche le due figlie, Gabriella e Giulietta. Davvero tenere le foto che la modella ha pubblicato sui Instagram che ritraggono le due bimbe nel box del papà con tanto di cuffie in testa per sopportare i rumori dei motori.

“Non potevo desiderare di più” ha scritto Francesca Sofia Novello nel post. Tra le foto c’è la più grande delle figlie Giulietta che corre verso il padre, nell’altra c’è la più piccola, Gabriella in braccio a mamma Francesca. Che poi tra le storie ha condiviso diversi momenti della vittoria di Rossi con tanto di esultanza: “Abbiamo vintoooo!!!”