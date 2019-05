Valentino Rossi vuole rompere l'incantesimo

“La pista di Le Mans mi piace molto e siamo competitivi”: dice il ‘Dottore‘, che non vince il Gran Premio di Francia dal 2008. In quell’anno il centauro della Yamaha salì sul podio in compagnia di Jorge Lorenzo e di Colin Edwards.

“I test che abbiamo effettuato a Jerez de la Frontera sono stati abbastanza positivi e penso che possiamo anche provare qualcosa durante il fine settimana che andremo a vivere in Francia. Il tracciato di Le Mans mi piace molto, e la nostra Yamaha è solitamente competitiva lì. L’obiettivo è quello di lavorare bene dal primo turno in poi e essere veloci fin dal primo giorno. Abbiamo avuto un buon ritmo di gara l’anno scorso, quindi vogliamo iniziare a lavorare da lì. Spero che le condizioni metereologiche siano favorevoli durante tutto il weekend, in modo che possiamo mostrare tutto il nostro potenziale. Voglio tornare sul podio e faremo del nostro meglio con la squadra perché ci possa riuscire” aggiunge il pluricampione del mondo.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 15:52