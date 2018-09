Valeri Bojinov torna a casa.

Ennesima svolta nella carriera dell'attaccante bulgaro: ha messo nero su bianco con il Botev Vratsa, club della massima serie del Paese balcanico.

Il classe 1986, a inizio carriera, è stato protagonista in Italia innanzitutto con il Lecce e successivamente con Fiorentina, Juventus, Parma, di nuovo Lecce, Verona, Vicenza e Ternana. Negli ultimi due anni ha giocato in Serbia, al Partizan Belgrado, in Cina, con il Meizhou Hakka, in Svizzera, a Losanna, e in Croazia, a Fiume.

SPORTAL.IT | 14-09-2018 11:00