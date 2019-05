Valerio Conti non si pone limiti

La vittoria nella cronometro di San Marino non è bastata per far spuntare il sorriso sul volto di Primoz Roglic. Lo sloveno non è infatti riuscito a conquistare la maglia rosa grazie alla buona difesa di Valerio Conti, che ha contenuto i danni perdendo 3’34” e restando quindi al comando della classifica generale per 1'50".

Durante il primo giorno di riposo il corridore romano ha parlato in conferenza stampa, tornando sulla prova contro il tempo di domenica e proiettandosi sul resto del Giro: "Ho cercato di gestirmi al meglio. Dalla macchina mi davano i tempi di chi era più pericoloso, ero tranquillo e concentrato. Avevo delle pressioni, ma penso di averle gestite bene, limitando i rischi".

“Il mio Giro? Non mi pongo limiti, punto a restare in maglia rosa fino a quando le gambe me lo permetteranno”.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 14:49