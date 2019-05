Valerio Conti: "Sono emozionato: è fantastico!"

"Oggi volevo provare a vincere e prendere la maglia rosa ma Fausto Masnada ha dimostrato di essere un corridore veramente forte. Sono molto contento di quello che ho ottenuto. Per un corridore italiano è fantastico. Questa è la prima volta in cui mi trovo in testa ad una corsa a tappe. Sono emozionato". A dirlo il nuovo leader del Giro d’Italia, Valerio Conti.

Soddisfatto, naturalmente, anche Fausto Masnada, primo al traguardo di San Giovanni Rotondo. "Sono molto contento di questo successo. Sapevo che oggi la fuga poteva arrivare. Sono venuto al Giro con una buona forma; l'obiettivo della nostra squadra era quello di provare a vincere una tappa, sono felice di esserci riuscito oggi".

SPORTAL.IT | 16-05-2019 17:57