Valigia in mano per Milinkovic-Savic

Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Spal già nel mercato di gennaio.

Il Torino aveva infatti ceduto in prestito il portiere serbo per permettergli di giocare con continuità, ma nelle prime giornate di campionato il tecnico estenso Leonardo Semplici gli ha preferito Gomis. Il club granata starebbe quindi valutando di richiamarlo alla base, per poi cederlo nuovamente a titolo temporaneo.

L'Hellas Verona di Fabio Grosso sarebbe interessato ad affidare la propria porta all'estremo difensore classe 1997.

SPORTAL.IT | 11-09-2018 13:25