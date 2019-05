Valore dei club: solo la Juve in top ten, crescono le altre

1° Real Madrid

C'è sempre il Real Madrid in testa alle classifiche economiche del calcio. Questa è la ‘Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2019′, lo studio della società Kpmg su 32 squadre europee per valore dei bilanci, redditività, popolarità, potenziale sportivo, valore dei diritti televisivi e proprietà dello stadio. I Blancos valgono 3.224 milioni (+10%)