Valverde: "Vidal-Inter? Vedremo a gennaio"

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde in conferenza stampa ha parlato della possibile partenza di Arturo Vidal in direzione Inter a gennaio: "E' molto importante per noi, vedremo cosa succederà nel mercato invernale".

"Martedì vogliamo vincere, non possiamo pensare a chi sarà il secondo – ha spiegato parlando del match contro i nerazzurri -. Il nostro compito è vincere anche se siamo classificati. Vogliamo fare una buona partita contro l'Inter".

SPORTAL.IT | 06-12-2019 18:30