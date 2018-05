Valzer di bomber: Icardi e Higuain con le valigie pronte

Il mercato degli attaccanti si infiamma. Riflettori puntati su due dei bomber più forti dell'intera Serie A e, probabilmente, del mondo, ossia Icardi e Higuain. Nonostante le rassicurazioni dell'agente/compagna Wanda Nara circa una sua permanenza all'Inter, il futuro di Maurito potrebbe essere altrove. Se Sarri, come sembra, diventerà il nuovo tecnico del Chelsea (il club inglese sta cercando un accordo per “liberarsi” di Conte), il patron Abramovich farà di tutto per regalargli un top player. Il nome giusto pare proprio quello di Icardi.

I Blues non avrebbero problemi a pagare all'Inter la famosa clausola rescissoria pari a 110 milioni di euro (valida, solo per l'estero, dall'1 al 15 luglio). Inoltre, potrebbe garantire al capocannoniere dell'ultimo torneo italiano, un ingaggio principesco, molto superiore a quanto percepisce attualmente all’Inter. Insomma, il futuro di Icardi è davvero tutto in divenire.

Così come quello di Higuain. Classe 1987, il Pipita non pare essere più considerato incedibile dalla Juventus che, di fronte a proposte congrue (superiori ai 50/60 milioni di euro), potrebbe anche decidere di lasciarlo andare e puntare su nuovi profili (Morata). Chiaramente molto dipenderà dalla volontà del giocatore che, a Torino, si trova piuttosto bene (in 105 presenze con la casacca bianconera, ha segnato 55 reti). La Juventus è conscia del valore del fuoriclasse argentino ma sa che questa potrebbe essere l'ultima occasione per venderlo a cifre importanti. Gli estimatori non mancano di certo. Dopo il Mondiale, si parlerà molto del futuro del Pipita e, per certi versi, potrebbe essere legato alle decisioni che prenderà Icardi. L’effetto domino è dietro l’angolo con i grandi attaccanti protagonisti assoluti.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 08:00